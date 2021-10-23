ريا أبي راشد تتعرض لموقف محرج بسبب فستان من غير بطانة في ختام مهرجان الجونة.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 23 أكتوبر 2021 04:41 صباحاً - تعرضت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد لموقف محرج على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بسبب ارتدائها فستان من الشيفون الشفاف بدون بطانة.

فقد اختارت ريا أبي راشد فستانا من تصميم جورج حبيقة باللون الأحمر وفتحات من منطقة البطن، ولكن ما لفت الأنظار هو أن الفستان كان من الشيفون الخفيف الشفاف، ولم يكن مبطنا!.

وتميز الفستان بـ فتحة طويلة من منطقة الرجل وفتحات مشابهة من منطقة الصدر، أما المفاجأة فكانت أن الفستان كان من دون بطانة مما أظهر ريا كأنها ترتدي مايوه للسباحة من بين الأقمشة التي أظهرت ما تحتها مع هبوب الرياح على السجادة الحمراء.

الجمهور تداول الصُور في صدمة شديدة من جُرأة ريا أبي راشد والتي لم تُعود الجمهور على مثل هذه الإطلالات.

وكان من بين التعليقات المتداولة “مع الاسف عليها شلون جانت محترمه”.. وتابع آخر “صدوك تحجي هاي عود هاي انتي الرزنه”.. وجاء في تعليق أحدهم “ماتوقعتها من ريا ليش هيك صايرة”…”اشلح اكتر تنشهر اكثر، هذا شهار الجونة هالسنة”…

وكانت رانيا يوسف ظهرت في ختام مهرجان القاهرة عام 2018 بفستان من تصميم إليزابيتا فرانشي أثار الجدل وقتها.