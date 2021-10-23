شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الرسمي لـ فيلم الأكشن الجديد Red Notice لـ دواين جونسون ورايان رينولدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة نيتفلكس التريلر الرسمي لـ فيلم الأكشن الجديد Red Notice، الذى سيطرح في 12 نوفمبر المقبل، ويدور في إطار دراما وأكشن وكوميدى، وتصل مدته إلى حوالى ساعتين.

يدور فيلم Red Notice حول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من قبل الأنتربول، ولكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دواين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جادوت، ورايان رينولدز)، فعندها تحدث العديد من الأحداث والمغامرات الغير متوقعة.

وبالتالي ينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، هي صحبة بعضهم البعض.

يشارك في بطولة فيلم الأكشن والدراما الجديد Red Notice، كل من ريتو آريا و كريس ديامانتوبولوس، وغيرهم، فيلم Red Notice من تأليف وإخراج روسون مارشال ثيربر (مبدع أفلام Central Intelligence وSkyscraper).