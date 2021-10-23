شكرا لقرائتكم خبر عن "جمال ودلال" أحدث أغانى سامو زين من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم ساموزين مع الموزع الموسيقى مصطفى غانم فى ألبومه الجديد بأغنية تحمل اسم "جمال ودلال"، من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى حامد، وهندسة صوت أكرم عادل، وتأتى الأغنية بعدما طرح سامو زين فى وقت سابق كليب "حبيتو" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

ويجدد سامو زين بتلك الأغنية تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.



سامو زين وقال موزع الأغنية مصطفى غانم لـ"الخليج 365": "سامو زين يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها".

وطرح المطرب سامو زين مؤخرًا أغنية أيضًا بعنوان "ست الناس" بمناسبة عيد الأم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.