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نور ستارز عن أحمد السقا: "كراش العمر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة العراقية نور نعيم المعروفة بـ"نور ستارز" بصحبة الفنان أحمد السقا، في مدينة الجونة.

ونشرت نور، صورة لها مع السقا، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "اتصورت مع كراش العمر.. ملاحظين السعادة؟".

وكانت نور ستارز، قد شاركت الفنان محمد رمضان في كليب أغنية "السلطان" الذي أخرجه حسام الحسيني.

وكرمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة هذا العام بحفل الافتتاح يوم 14 أكتوبر، الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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