رضوى زناتي تشارك في مسلسل "عنبر ٦"

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك الفنانة الشابة رضوى زناتي في مسلسل "عنبر 6"، وهو العمل الذي يتم تصويره في لبنان، وينتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة .

العمل بطولة عدد كبير من النجوم العرب، وتجسد "رضوى" من خلاله شخصية إحدى السجينات .

المسلسل،من تأليف هاني سرحان الذب يقود ورشة كتابة تتكون من سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مي سعيد، ويعد العمل معالجة درامية لهاني سرحان ودعاء عبدالوهاب ويتولى المخرج علي العلي إخراج المسلسل الذي يتم تصويره في لبنان

"عنبر 6" بطولة صبا مبارك، سولاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي .