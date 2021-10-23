من هي الفنانة التي اختارها محمد عبده لتقديم ديو غنائي معها؟.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 23 أكتوبر 2021 02:48 صباحاً - استضاف الاعلامي اللبناني نيشان فنان العرب محمد عبده في حوار صريح وجريء في الحلقة الثالثة من سلسلة “جلسة عمر” المذاعة على شاشة قناة “ام بي سي”

وقد أشاد محمد عبده خلال اللقاء بالفنانة السورية اصالة مؤكدا انه يختارها ليعيد معها تجربة الديو مرة ثانية.

وردا على سؤال قال محمد عبده: “ما قالت وردة أصالة فعلا اصالة اليوم تحتل مكانة كبيرة في الغناء الطربي وبحب صوتها في الاغاني الطربية جدا”.

وعن اختياره فنانة لأداء ديو معها قال محمد عبده: “عملت انا ديو مع اصالة واذا بدي ارجع اعمل مع اصالة”.

بدورها علقت اصالة على اشادة محمد عبده بها حيث كتبت عبر حسابها على تويتر: “قدوتي وأستاذي الحبيب الغالي محمد عبده كلامك عنّي بينصرني وبيشجّعني وبيأثّر جدّاً فيّي ، شكراً مابتوفي كثير امتناني..”.