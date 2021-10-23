محمد الفلاح - القائمة الكاملة للفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي

السبت 23 أكتوبر 2021

أسدل الستار على فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بحفل الختام الذي أقيم مساء الجمعة 22 أكتوبر 2021.



وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، وأعلن خلاله أسماء الأفلام الفائزة بالجوائز، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي.

وجاءت جوائز مهرجان الجونة السينمائي كما يلي:

ذهبت جائزة فيبريسي إلى الفيلم اللبناني "كوستا برافا"، أما جائزة خالد بشارة لصناع السينما المستقلة في مصر ففازت بها دينا العليمي عن فيلم "عادل".

وفاز بجائزة نجمة الجونة الخضراء الفيلم اللبناني "كوستا برافا"، وجائزة "سينما من أجل الإنسانية" ذهبت إلى فيلم "جزيرة مفقودة" لـ"أوستروف".

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير ذهبت إلى "القاهرة- برلين" للمخرج أحمد عبد السلام، وحصد جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير "على أرض صلبة" للمخرجة بيلا هاسلر.

وفاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي "الرجل الأعمى الذي لم يرغب في مشاهدة تيتانيك".

ونال فيلم "غروب" جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم روائي، أما جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم روائي ففاز بها فيلم "هروب الرقيب فولكونوجوف".

وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي عربي طويل الفيلم المصري "ريش" للمخرج عمر الزهيري.

وكانت جائزة أفضل ممثل من نصيب بيتري بويكولاينن عن فيلم "الرجل الأعمى الذي لم يرغب في مشاهدة تيتانيك".

وحصدت جائزة أفضل ممثلة مايا فاندريك، وأفضل فيلم وثائقي "حياة إيفانا"، وأفضل فيلم وثائقي عربي "كباتن الزعتري"، وأفضل فيلم قصير "كاتيا، وأفضل فيلم عربي قصير "القاهرة ـ برلين"، وفاز بجائزة أفضل فيلم آسيوي "هروب الرقيب فولكونوجوف".