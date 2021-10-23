محمد الفلاح - ريش يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان الجونة السينمائي

السبت 23 أكتوبر 2021

حصد الفيلم المصري "ريش" جائزة أفضل فيلم روائي عربي طويل في النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 2021، وقيمتها 20 ألف دولار.



تسلّم الجائزة مخرج الفيلم عمر الزهيري، الذي استقبله الحضور بترحاب شديد.

وفي كلمته تجاهل الزهيري، الهجوم على الفيلم واتهامه بأنه يسيء إلى مصر، واكتفى بكلمة بسيطة قال فيها: "فخور بأنني خريج معهد السينما، وأنتمي إلى أكاديمية الفنون المصرية، وسعيد جداً بالجائزة، شكراً للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية على دعمها الدائم، وشكراً لأبطال فيلم ريش الذين قدموا عملاً رائعاً".

وكان الفنان المصري شريف منير قد انسحب، من العرض الخاص لفيلم "ريش" بمهرجان الجونة، موجّها انتقادات شديدة لصنّاعه.

وقال في تصريحات على هامش المهرجان إن الفيلم لا يستحق المشاهدة وتعمد الإساءة للمجتمع المصري وإظهاره بصورة مغايرة للواقع، ولم يلتفت صناع العمل للهجوم علي الفيلم.

قصة فيلم ريش

فيلم "ريش" فاز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان، وهو أول التجارب الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، واشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير، وأيام تتكرر بين جدران المنزل، الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه.

وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة بخطأ من ساحر، وتستكمل الأحداث أثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، عندما يخطئ هذا الساحر ويفشل فى إعادة الزوج إلى حالته الأولى.

واختتم مهرجان الجونة فعالياته الجمعة 22 أكتوبر، وشهد الختام حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.