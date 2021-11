شكرا لقرائتكم خبر عن 15 فيلما تتنافس على جوائز المسابقة الدولية.. وإيزابيل هوبرت تترأس لجنة تحكيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان طوكيو السينمائي الدولي فى نسخته الـ34 التى تبدأ يوم 30 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، عن مشاركة 15 فيلمًا بالمسابقة الدولية، هى Arisaka و Californie وCrane Lantern وThe Daughter وThe Dawning of the Day وThe Four Walls وHommage وJust Remembering وLa Civil وOne and Four وغيرها.

وكشف المهرجان أيضًا عن لجنة تحكيمه، حيث تترأس لجنة المسابقة الدولية إيزابيل هوبرت، وهي ممثلة سينمائية ومسرحية حائزة على العديد من الجوائز، حيث فازت بجائزة BAFTA ، وجائزتان لأفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائي، وجائزتان لأفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي وحصلت في فرنسا، على جائزة سيزار لأفضل ممثلة.

كما حصلت أيضًا على جائزة جوثام وجولدن جلوب وفيلم إندبندنت سبيريت ورشحت لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة، ونالت وسام الاستحقاق الوطني من وسام جوقة الشرف ، ووسام الاستحقاق الوطني والقائد في وسام الفنون والآداب وكانت رئيسة لجنة التحكيم لمهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 62.