شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يحيى حفلين فى مصر بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم التونسى صابر الرباعى، لإحياء حفلين غنائيين في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك ضمن الحفلات التي تنطلق ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، على أن يكون حفله الأول يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية، اما الحفل الثانى سيكون يوم 13 نوفمبر على مسرح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

من ناحية أخرى طرح النجم صابر الرباعى، أحدث أغانيه، التى تحمل اسم "شد صحيح" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ألحانه وكلمات حاتم القيزانى، وتوزيع سامى المعتوقى.

وذلك بعدما طرح قبلها أغنية اخرى باسم "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير كليب "المعطف" فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة 3 أيام.