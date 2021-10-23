لطيفة تهنئ بطلة "القاهرة - برلين" بعد حصده جائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة لطيفة، على تهنئة بطلة فيلم "القاهرة - برلين" الفنانة مريم الفرجاني، بعد حصده على جائزة أحسن فيلم عربي قصير بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشرت لطيفة، بوستر الفيلم عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏ألف مليون مبروك حبيبتي ‎مريم فرجاني، بنت بلادي الموهوبة الممثلة القوية على جائزة أحسن فيلم قصير".

وأضافت: "عدم حصولك على الفيزا، مايمنعكش من الفرحة إن شاء الله تيجي مصر ونفرحوا بيكي.. (‎القاهرة - برلين)، فيلم مهرجان الجونة".

وحصد فيلم "القاهرة - برلين" للمخرج أحمد عبد السلام على جائزة أفضل فيلم عربي قصير بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وترأست لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المخرجة كاملة أبو ذكري.

تدور قصة فيلم "القاهرة - برلين"، الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حول الفتاة" نور" قبل ساعات من رحلتها الذاهبة بلا عودة، وتتحول ليلتها الأخيرة في القاهرة إلى رحلة مزعجة مليئة بصراعات أبوية وذكورية في مجتمعها، ومع نفسها وهى تحاول الحفاظ على سرها الخفي.

الفيلم من إخراج أحمد عبد السلام، وإنتاج شركتي "فوف وأندر دوج"، بالتعاون مع ليزارد فيلم وبطولة مريم الفرجاني وإبراهيم النجاري ونبيل نور الدين، ومن تأليف أحمد حسني ومدير التصوير مصطفى الكاشف والمنتج جوزيف عادل.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.