"ضيعنا".. عبد الباسط حمودة يتعاون مع عمر كمال في أغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان عمر كمال، عن تعاونه مع نجم الغناء الشعبي عبد الباسط حمودة، في أغنية جديدة تحمل اسم "ضيعنا".

ونشر كمال، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بوستر "ضيعنا" وظهر عليه الثنائي، وعلّق: "عبد الباسط حمودة & عمر كمال.. جاهزين؟".

يذكر أن عمر كمال طرح في 8 يونيو الماضي، فيديو كليب "أوعدك" مع النجمة سمية الخشاب، وحقق حتى الآن نحو 12 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

بينما أخر أغاني المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أغنية "خليك في بيتك" من كلمات فضل الراوي، وألحان وتوزيع شريف حمدان.