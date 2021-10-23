نجيب ساويرس: حزين لعدم وجود والدي للمرة الأولى في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قدّم مهرجان الجونة السينمائي في ختام دورته الخامسة، جائزة "سينما من أجل الإنسانية"، على شرف عميد عائلة ساويرس الراحل أنسي ساويرس، لشغفه وإيمانه بالمبادئ الإنسانية في مصر والعالم أجمع.

ووجه نجله رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، خلال تقديمه الجائزة، التحية لوالده الراحل، وقال: "دي أول سنة بابا ميكونش معانا في المهرجان، أنا سعيد لأني هنا ولكن حزين لعدم وجود والدي للمرة الأولى، كان يعتاد أن يجلس بجانبي وبجانب أخي سميح ساويرس، الذكرى الخالدة لوالدي الذي يغيب عن هذا المهرجان، وشكرا جزيلا".

وأعلن "ساويرس" أن الفائز بالجائزة هو فيلم "أوستروف جزيرة مفقودة" للمخرجين سفيتلانا رودينا، لوران ستوب، والذي تدور أحداثه في جزيرة أوستروف في بحر قزوين يعيش السكان، الذين تركتهم الدولة الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وراء ظهرها، ويحاولون البقاء على قيد الحياة بواسطة الصيد غير المشروع، ومنهم إيفان الذي يخرج بانتظام إلى البحر مخاطرًا بحياته وحريته. رغم بؤس عيشه يؤمن إيفان بأن الرئيس بوتين سينظر يومًا ما في أمره.

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.