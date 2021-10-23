غادة والي تدعم حسن أبو الروس: بيشتغل ليل نهار 10 سنين عشان يوصل لحلمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دعمت مصممة الجرافيك غادة والي، زوجها الفنان حسن أبو الروس، ضد الانتقادات التي يتعرض لها من قِبل البعض.

ونشرت غادة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تصميمات تدافع من خلالها عن زوجها، تحت عنوان "لللي ميعرفش حسن أبو الروس.. شيكالاستيك".

وقالت غادة من خلال التصميمات: "حسن مبدأش السنة دي، حسن بقاله 10 سنين بيمثل وبيعمل ورش وشارك في مهرجانات عالمية زي أفينيون في فرنسا، حسن بياخد كل فرصة أنه يسعد اللي حواليه، أهله، صحابه، دار مسنين، أطفال ملاجئ، أو حتى ناس قابلها مرة في حياته في الشارع، ودي رسالته الحقيقية، نشر البهجة".

أضافت: "حسن من صغره معروف بلبسه المختلف ومش خايف يبقى نفسه لدرجة إن صحابه في الشغل القديم عملوله تورتة على شكل قميص مشجر.. في فنانين كتيرة عالمية ومصرية حسن متأثر بيهم عندهم ذوق مختلف زي مايكل جاكسون، برونو مارس الأستاذ سمير غانم، فؤاد المهندس، أحمد زكي، شكوكو وغيرهم".

تابعت: "وبرغم من المحتوى الكوميدي والمزيكا الديسكو شعبي اللي بيقدمها، حسن بيشتغل ليل نهار 10 سنين عشان يوصل لحلمه، حسن اشتغل بذكاء لترويج أخر أعماله مع الفنانة دينا الشربيني زي أي دويتو اتنين فنانين عملوه، وده جزء من الحملة مع شركة الدعاية".

استكملت: "كل اللي قابل حسن وعرفه معرفة شخصية يعرف قد إيه هو جدع وصاحب موقف، ومتأخرش في مساعدة أي حد يلجأله، وده اللي خلى صحابه يوافقوا يلبسوا أحمر في فرحه، وبرغم الحملات المقصودة ضد فاشغله لسه تريند ومفيش حاجة هتوقف نجاحه لأن عزيمته أكبر بكتير، والناس اللي مش حابة أعماله ممكن تلغي متابعته بكل بساطة واحترام".

اختتمت: "ياريتكم زي حسن في شجاعته إنه يبقى نفسه الحقيقية من غير ما يقلد اللي حواليه ويمشي ورا الدارج، وفي معافرته أنه يوصل لحلمه بمجهوده بدون واسطة أو معرفة في المجال، كلنا في ضهرك وبنحبك يا أنضف قلب وألذ شيكالاستك في مصر، مبروك يا أبو علي".

واحتفل الفنان حسن أبو الروس، بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، يوم 19 يونيو الماضي، في ملاهي زيد بارك بالشيخ زايد.

يذكر أن أخر أعمال حسن أبو الروس، كليب أغنية "فلتت مني" مع النجمة دينا الشربيني، من كلماته وتوزيع ديزل وإخراج علي أبو طالب.