سمية الخشاب توجه الشكر لـ"آل ساويرس" بعد ختام الجونة السينمائي: مهرجان بمستوى عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة سمية الخشاب، على توجيه الشكر لـ"آل ساويرس" بعد ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت الخشاب، عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏شكرا مهرجان الجونة السينمائي الدولي على التنظيم الرائع والمستوى الأكثر من رائع وحسن الاستقبال".

وأضافت: "شكرا آل ساويرس على إقامة مهرجان بمستوى عالمي على أرض مصرية وعلى مدينة الجونة الجميلة اللي كلها طاقة إيجابية".

وأُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي حملت اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.