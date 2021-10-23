أول تعليق من أليك بلدوين بعد قتله لمديرة تصوير فيلمه Rust

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أبدى النجم العالمي أليك بلدوين، أسفه الشديد بعد أن قام بإطلاق النار بالخطأ أثناء تصوير مشاهد من فيلمه الجديد Rust، ما تسبب في مقتل مصورة الفيلم وإصابة المخرج بإصابات بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وكتب بلدوين، عبر حسابه على موقع "تويتر": "لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة تحظى بإعجاب كبير من الجميع، وأنا أتعاون بشكل كامل مع الشرطة للتحقيق بكيفية حدوث هذه المأساة، وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته، قلبي محطم لزوجها وابنها وكل من عرفها وأحبها".

وتم إطلاق النار على مديرة التصوير هالينا هتشينز، البالغة من العمر 42 عاما، والمخرج جويل سوزا، البالغ من العمر 48 عاما، بعد إطلاق نار من إليك بلدوين، الممثل البالغ من العمر 68 عاما.

وكشفت إدارة الشرطة في مدينة سانتا بولاية نيومكسيكو الأمريكية، أن لم توجه أي تهم للممثل الأمريكي أليك بالدوين، موضحة في بيان صحفي صادر عنها: "تم استجواب أليك بالدوين من قبل المحققين وإطلاق سراحه بعدها، ولم يتم تقديم أي اعتقالات أو توجيه اتهامات"، وحتى الآن لم توجه اتهامات لأي شخص، بينما يتابع المحققون إجراء التحقيقات مع الشهود، وذلك وفقا لما نشره موقع "ديدلاين".

ومن جانبه، أوضح متحدث باسم الشركة المنتجة للفيلم، أن المسدس المستخدم في إطلاق النار كان من المفترض أن يزود بطلقات من الرصاص المطاطي، إلا أن ما حدث عكس ذلك، وأفاد بأن بالدوين لم يصب بأذى.

وبدأت الأزمة عندما أطلق الممثل الأمريكي الرصاص من مسدس من المفترض أن يكون فارغا، أثناء أداء أحد مشاهده في فيلم "Rust"، وأصابت الأعيرة النارية مديرة التصوير هالينا هتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونقلت السيدة هاتشينز بواسطة مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو حيث أعلن الطاقم الطبي وفاتها، ونقل السيد سوزا بواسطة سيارة إسعاف إلى مركز كريستوس سانت فنسنت الطبي الإقليمي حيث يخضع للعلاج من إصابته.