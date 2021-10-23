"الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك" و"كاتيا" و"ريش" يحصدون جوائز "الجونة السينمائي5"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

اختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم دورته الخامسة بحفل الختام الذي أقيم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلن فيه عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 244 ألف دولار أمريكي.

قدمت الإعلامية جاسمين طه زكي الحفل الذي مُنحت جائزة الإنجاز الإبداعي به للممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري. إضافة إلى ذلك صعدت الفنانة إلهام شاهين إلى المسرح لتقدم فيديو تكريمي للسيناريست الراحل وحيد حامد تضمن كلمات للعديد من الفنانين والمخرجين الذين عملوا معه خاصة الفنانة يسرا والمخرجين مروان حامد ومحمد ياسين وتامر محسن الذين تحدثوا عن أكثر ما يميز كتابة وحيد حامد وشخصياته مع مزيج من اللقطات من أفلامه.

جوائز مسابقات الأفلام المتنوعة والفائزين بها:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و50000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك" للمخرج تيمو نيكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و25000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "غروب" للمخرج ميشيل فرانكي.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "هروب الرقيب فولكونوجوف " للمخرجين ألكسي تشوبوف وناتاشا ميركولوفا.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) ذهبت إلى فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثل بيتري بويكولاينن عن دوره في فيلم "الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك".

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة (نجمة الجونة وشهادة) ذهبت إلى الممثلة مايا فاندربيك عن دورها في فيلم "ملعب".

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "حياة إيفانا" للمخرج ريناتو بورايو سيرا.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "أوستروف – جزيرة مفقودة" للمخرجين سفيتلانا رودينا ولوران ستوب.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "سبايا" للمخرج هوجير هيروري.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "كباتن الزعتري" للمخرج علي العربي.

مسابقة الأفلام القصيرة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و15000 أمريكي) وذهبت إلى فيلم "كاتيا" للمخرج أندري ناتوتشينسكي.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "الابن المقدس" للمخرج أليوشا ميسين.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة وشهادة و4000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "على أرض صلبة" للمخرجة ييلا هاسلر.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة وشهادة و5000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "القاهرة- برلين" للمخرج أحمد عبدالسلام.

جائزة سينما من أجل الإنسانية

جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة وشهادة و20000 دولار أمريكي) وذهبت إلى فيلم "أوستروف – جزيرة مفقودة" للمخرجين سفيتلانا رودينا ولوران ستوب.

جائزة نجمة الجونة الخضراء

جائزة يمنحها المهرجان للأفلام المعنية بقضايا البيئة (نجمة الجونة الخضراء وشهادة و10000 دولار أمريكي) ذهبت إلى "كوستا برافا" للمخرجة مونيا عقل، وقدمت الجائزة بالتعاون مع مبادرة "دور لبكرة" وقدمها محمد شلباية.

جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأفضل فيلم آسيوي ذهبت إلى فيلم "هروب الرقيب فولكونوجوف" للمخرجين ألكسي تشوبوف وناتاشا ميركولوفا.

تنويه خاص من لجنة تحكيم نيتباك ذهب إلى فيلم "ذات مرة في كالكوتا" للمخرج أديتيا فيكرام سينجوبتا.

جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" لأفضل عمل أول ذهبت إلى فيلم "كوستا برافا" للمخرجة مونيا عقل.

أخيرًا، ذهبت جائزة خالد بشارة لصناع السينما المصرية المستقلة إلى "عادل" للمخرجة دينا العليمي، وقدم الجائزة جلال خالد بشارة في كلمة تمنى فيها أن يكون فخرًا لوالده كما يفخر هو به.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.