هيفاء وهبي تتصدّر إنستغرام.. الأولى عربيًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في قائمة نجمات الغناء اللاتي تلقى منشوراتهن أعلى تفاعل على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة، في الوطن العربي.

وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات التي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدل المشاركات نسبةً للمتابعين.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتصدّر فيها هيفاء وهبي على “إنستغرام”، حيث تحتلّ المرتبة الأولى بين الفنانين اللبنانية الأكثر تأثيرًا على الموقع من حيث التفاعل على منشوراتها.

تعتبر هيفاء وهبي من أكثر الفنانين العرب جماهيرية، وتستحوذ منشوراتها على اهتمام الشباب والشابات ليس فقط في بلدها لبنان والوطن العربي لكن أيضًا في دول العالم أجمع.

يذكر أن هيفاء وهبي سبق أن حلّت بالمراتب الأولى في إحصاءات أهم المواقع للشخصيات اللبنانية والعربية الأكثر تأثيرًا وقوّة على مستوى الوطن العربي والعالم.