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زوجة حسن أبو الروس تنفي شائعة انفصالهما وتدعمه: كلنا فى ضهرك وبنحبك يا أنضف قلب

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القاهرة - سامية سيد - حرصت غادة والي، زوجة الفنان الشاب حسن أبو الروس، على دعمه نافية شائعة انفصالهما، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الرسائل والصور لأعمال أبو الروس التى شارك فيها خلال السنوات الأخيرة.

وقالت والي فى البوست الذى نشرته منذ قليل: "حسن ما بدأش السنة دي حسن بقالوا 15 سنة بيمثل، وبيعمل ورش وشارك فى مهرجانات عالمية زي افينيون في فرنسا".

وأضافت: "حسن بياخد كل فرصة أنه يسعد اللى حواليه، أهله وصحابه، دار مسنين، أطفال، ملاجئ أو حتى ناس قابلها مرة في حياته فى الشارع، ودي رسالته الحقيقية، ونشر البهجة".

وتابعت زوجة حسن أبو الروس: "حسن من صغره معروف بلبسه المختلف ومش خايف يبقي نفسه لدرجة ان صحابه فى الشغل القديم عملوله تورتة على شكل قميص مشجر"ز

واستطردت: "فيه فنانين كتير عالمية ومصريين حسن متأثر بيهم، عندهم ذوق مختلف زي مايكل جاكسون، برونو مارس، الأستاذ سمير غانم وفؤاد المهندس، أحمد زكي، شكوكو، وغيرهم".

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وأردفت: "وبرغم من المحتوى الكوميدي والمزيكا الديسكو، شعبي، اللى بيقدمه حسن بيشتغل ليل نهار 15 سنة علشان يوصل لحلمه، حسن اشتغل بذكاء لترويج آخر أعماله مع الفنانة دينا الشربيني، زي اى دويتو اتنين فنانين عملوه، وده جزء من الحملة مع شركة الدعاية، كل اللى قابل حسن وعرفه معرفة شخصية يعرف قد ايه هو جدع وصاحب موقف، ومتأخرش فى مساعدة أى حد يلجأ له، وده اللى خلا صحابه يقفوا يلبسوا أحمر فى فرحه".

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واختتمت زوجة أبو الروس: "وبرغم الحملات المقصودة ضده فشغله لسه تريند ومفيش حاجة هتوقف نجاحه لأن عزيمته أكبر بكتير، والناس اللى مش حابة أعماله ممكن تلغي متابعته بكل بساطة واحترام، ياريتكوا زي حسن فى شجاعته انه يبقي نفسه الحقيقية من غير ما يقلد اللى حواليه، ويمشي ورا الدارج، وفى معافرته انه يوصل لحلمه بمجهوده بدون أى واسطة أو معرفة في المجال، كلنا فى ضهرك وبنحبك يا أنضف قلب وألذ شيكالستك فى مصر، مبروك يا أبو علي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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