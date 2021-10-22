فيديو – ماجد المهندس.. “مسكين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر النجم العراقي ماجد المهندس أغنيته الجديدة بعنوان “مسكين” عبر المواقع الموسيقية وقناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “مسكين” من كلمات فيصل الشعلان وألحان محمد طويحي وتوزيع سيروس. وأعلن المهندس عن صدور الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، قائلاً: “جديد على روتانا يوتيوب مسكين”.

وحققت أغنية ماجد المهندس الجديدة “مسكين” ما يقارب 100 ألف مشاهدة بعد 6 ساعات فقط على إطلاقها.

على صعيد آخر، أعلن ماجد المهندس منذ أيام، عن اضطراره إلى تأجيل حفله الغنائي، ضمن فعاليات افتتاح موسم “هلا خورفكان” الغنائي، والذي كان من المقرر أن ينطلق الجمعة، 29 أكتوبر الجاري.

وكشف المهندس أن ظروفاً خاصةً به تسببت في تأجيل حفله الذي تشاركه في إحيائه المطربة السعودية، داليا مبارك، فيما حدد “المهندس” موعداً جديداً للحفل، على أن يكون في الرابع عشر من شهر يناير المقبل.

وقال المهندس، في بيان عبر حسابه بموقع “إنستغرام”: “لظروف خاصة بالفنان ماجد المهندس، تم تأجيل الحفل الذي كان مقرراً على مدرج خورفكان بتاريخ 29-10-2021، وتشاركه الحفل داليا مبارك، إلى تاريخ 14-1-2022”.

يذكر أن آخر حفل أحياه ماجد المهندس، كان في سلسلة الوصلات الغنائية “جلسات في إكسبو”، ضمن فعاليات “إكسبو 2020 دبي”.