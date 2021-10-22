ظهرت كالأميرات.. أمل بوشوشة تتألق بإطلالتها في مهرجان الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابع بتجــرد: لبَّت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة الدعوة لحضور حفل ختام مهرجان الجونة في دروته الخامسة، وحظيت باحتفاء كبير لدى وصولها، إذ رحّب بها أهل الصحافة المصرية بأجمل عبارات الثناء لدى وصولها إلى السجادة الحمراء للمهرجان.

كما عوّدت أمل بوشوشة الجمهور على إطلالاتها المُلفتة والجذّابة في كل مرة تطل بها على السجادة الحمراء وفي المنسبات. هذه المرّة أيضاً، وعند حضورها إلى مهرجان الجونة السينمائي، تألقت بلوك فعلاً لا منافسة عليه! إطلالة كاملة وخالية من الأخطاء، من الفستان إلى تسريحة الشعر والمكياج، فنجحت بأن تكون على لائحة أفضل الإطلالات في مهرجان الجونة السينمائي 2021.

اختارت أمل بوشوشة لهذه المناسبة، لوك منمّق ورائع، حيث ارتدت فستان باللون الزهري من مجموعة جورج حبيقة للخياطة الراقية لمجموعة خريف 2021، تزيّن بالحبيبات البرّاقة بالكامل. كما اتّسم بـ”كاب” جمعت ما بين القماش الشفاف والحبيبات اللامعة في آن. اقترن الفستان أيضاً بحزام من القماش نفسه أضاف لمسة أنثوية على الإطلالة بالكامل. ونسّقت مع هذا التصميم الأنيق، أقراط طويلة.

أما من الناحية الجمالية، فظهرت أمل بتسريحتها المعتادة إذ تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ومكياج ارتكز على العيون السموكي الناعمة وأحمر الشفاه الحيادي.

ودخل اسم أمل بوشوشة الترند في السعودية ومصر بعد إطلالتها على السجادة الحمراء.