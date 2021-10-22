شكرا لقرائتكم خبر عن Dune يفتتح شباك التذاكر بـ5.1 مليون دولار داخل الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Dune إيرادات وصلت لـ5.1 مليون دولار فى شباك التذاكر داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فى اليوم الأول من عرضه محليا عبر 4100 مسرح وصالة سينما.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن فيلم Dune أضاف 5.1 مليون دولار لإيراداته فى اليوم الأول من عرضه داخل أمريكا وكندا، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات من 30 لـ 40 مليون دولار أمريكي فى الافتتاحية الأولى له من إطلاقه.



Dune

وحقق فيلم Dune إيرادات وصلت إلى 129 مليون و700 ألف دولار بدور العرض حول العالم، حيث وصل إلى مجموعة كبيرة من الدول بداية من شهر سبتمبر الماضى.

شارك فيلم Dune في مجموعة من المهرجانات العالمية المختلفة قبل وصوله لدورالعرض الأمريكية منهم Toronto International Film Festival.

ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.