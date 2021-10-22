شكرا لقرائتكم خبر عن بين الماضي والحاضر.. وائل عبد العزيز يشارك بصورة مع شقيقة ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان وائل عبد العزيز، متابعيه وجمهوره، بصورتين مع شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، الأولى من مرحلة الطفولة وتظهر الصورة باللون الأبيض × الأسود، بينما ظهرت الصورة الثانية لهم بنفس الوضعية، ولكن بالألوان فى الحاضر، وسرعان ما حصدت الصورة الكثير من التعليقات والإعجابات خلال فترة قصيرة من نشرها.



وائل عبد العزيز مع شقيقة ياسمين عبد العزيز

وعلى جانب آخر، شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه مؤخراً على حسابه بموقع "إنستجرام"، بصورة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهى برفقة الأطباء المعالجين لها فى سويسرا، والتى التقطتها قبل مغادرة المستشفى والعودة إلى مصر مرة أخرى فى نهاية رحلة علاجها الطويلة، وجاءت إعادة نشر الصورة عبر حساب العوضى، احتفالًا بعودة زوجته إلى القاهرة بحالة صحية جيدة.

وأرفق العوضى الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، بأغنية "هلا هلا" للفنان عمرو دياب، والتي تبدأ أولى كلماتها: "حمد الله ع السلامة.. هلا هلا ..اشتقنا ليكم ياما ..هلاهلا".