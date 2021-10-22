شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "الفرح فرحنا" تنتهى من التصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى أسرة مسلسل "الفرح فرحنا"، للفنان أوس أوس وويزو، من التصوير خلال أيام ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض قريبًا، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى فى العديد من الديكورات.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.