شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "الفرح فرحنا" تنتهى من التصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنتهى أسرة مسلسل "الفرح فرحنا"، للفنان أوس أوس وويزو، من التصوير خلال أيام ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض قريبًا، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى فى العديد من الديكورات.
مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.
ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدراما التليفزيونية للفنان أوس أوس بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق" الذي تم عرضه رمضان 2020.
ومن ناحية أخرى شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، مع الفنان أشرف عبد الباقى، التى كانت تعرض على مسرح مارينا 4 فى موسم الصيفى المنقضى .
شارك في بطولة "شمسية و4 كراسي"، الفنان أشرف عبد الباقي ومعه عدد من النجوم الذين قدمهم من خلال العمل المسرح الشهير مسرح مصر وهم محمد أسامة الشهير بـأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن الشهير بتوتا، ومحمد أنور، ومعهم الفنانة ميريهان حسين.