شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تشيد بتشكيلات فنية معاصرة تحت سفح الأهرامات بمعرض "الأبد هو الآن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنت النجمة العالمية أنجلينا جولي، على بعض التشكيلات الفنية المعاصرة، التى تتواجد داخل معرض "الأبد هو الآن"، المقام تحت سفح اهرامات الجيزة حالياً، والذى يعد أكبر معرض فني فى العالم، وهو الأول من نوعه منذ 4500 سنة، والذى افتتح فعالياته أمس وتستمر حتي 7 نوفمبر القادم.

ونشرت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، أحد التشكيلات الفنية التى تشبه بشكل كبير إحدى الصور ضمن فيلمها الشهير Tomb Raider، لتوجه الشكر للفنان الذى صممها، وسرعان ما حصد البوست على تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها البالغ عددهم 10.7 مليون متابع.

ويشارك فى المعرض عشرة من أبرز وأشهر الفنانين المعاصرين على مستوى العالم من بينهم: الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، والفنانة الأمريكية جيزيلا كولون، والفنان البرازيلي هواو تريفيسان، والفنان الفرنسي جي آر؛ والفنان الإيطالي الأمريكي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية المقيمة في لوس أنجلوس شيرين جرجس، بالاضافة إلى الفنانين البريطانيين شوستر موسلي، وستيفن كوكس را، والفنان السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد.