شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح وهند صبرى يجتمعان فى "حالة طارئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد كل من محمد ممدوح وهند صبرى على بطولة فيلم بعنوان "حالة طارئة"، ويشاركهما البطولة سهر الصايغ، حسين الجوهرى تأليف وإخراج إبرام نشأت.

الفيلم من المقرر تصويره فى نوفمبر المقبل ولمدة 3 أشهر وهو درامى أكشن رومانسى، حول قصة حب تجمع محمد ممدوح وهند صبرى.

من ناحية أخرى انتهى الفنان محمد ممدوح من تصوير أحداث دوره فى فيلم "السرب" الذى يجمعه بالنجم أحمد السقا ومجموعة كبيرة من النجوم، حيث يتناول الفيلم الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

وتشارك هند صبرى فى فيلم "كيرة والجن" والعمل يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.