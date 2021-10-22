ألبوم صور نجمات الفن على السجادة الحمراء بختام مهرجان الجونة 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

حرص العديد من نجمات الفن على الوقوف على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، مساء اليوم الجمعة.

ومن بين النجمات اللاتي حضرن حفل ختام مهرجان الجونة، سمية الخشاب، تارا عماد، شيرين رضا، منة شلبي، نور اللبنانية، هدى المفتي، إلهام عبد البديع، صبا مبارك، يسرا، بسمة، بشرى، بوسي شلبي، مريم الخشت، ثراء جبيل، عبير صبري، إلهام شاهين، مي الغيطي، أسماء جلال، أمينة خليل، فيفي عبده، بسنت شوقي، سارة عبد الرحمن، رزان مغربي، ريا أبي راشد، ناهد السباعي، الراقصة بدرة وغيرهن.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من نجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.