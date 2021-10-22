"أوستروف - جزيرة مفقودة" يحصد جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم وثائقي طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حصد الفيلم السويسري "أوستروف - جزيرة مفقودة" للمخرجين سفيتلانا رودينا ولوران ستوب، على جائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم وثائقي طويل بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وتأتي هذه الجائزة ضمن جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة التي ضمت في لجنة تحكيمها المنتجة الفلسطينية مي عودة.

الفيلم تدور أحداثه في جزيرة أوستروف في بحر قزوين يعيش السكان، الذين تركتهم الدولة الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وراء ظهرها، ويحاولون البقاء على قيد الحياة بواسطة الصيد غير المشروع، ومنهم إيفان الذي يخرج بانتظام إلى البحر مخاطرًا بحياته وحريته، رغم بؤس عيشه يؤمن إيفان بأن الرئيس بوتين سينظر يومًا ما في أمره.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.