100 صورة لنجوم الفن على السجادة الحمراء بختام مهرجان الجونة 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

حرص العديد من نجوم الفن على الوقوف على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة لعام 2021، مساء اليوم الجمعة.

ومن بين النجوم الذين حضروا حفل ختام مهرجان الجونة، سيد رجب، سمية الخشاب، تارا عماد، شيرين رضا، محمد فراج، منة شلبي، نور اللبنانية، هدى المفتي، أحمد داود، علا رشدي، محمد حفظي، إلهام عبد البديع، صبا مبارك، حسن أبو الروس وزوجته غادة والي، ويجز، أنوشكا، هالة صدقي، يسرا، بسمة، بشرى، بوسي شلبي، مريم الخشت، ثراء جبيل، خالد أنور، أشرف زكي وروجينا، تامر حبيب، علي الطيب، شريف رمزي، عبير صبري، إلهام شاهين، خالد منصور، مروان يونس وزوجته، مي الغيطي، آدم الشرقاوي، أسماء جلال، أحمد حاتم، كريم قاسم، أمير المصري، سارة عبد الرحمن، ناهد السباعي، الراقصة بدرة، بوسي شلبي وغيرهم.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من نجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.