إلهام شاهين بختام "الجونة السينمائي" عن وحيد حامد: عبر عن الواقع المصري ببساطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

صعدت الفنانة إلهام شاهين على خشبة مسرح البلازا في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، لتقدم فقرة خاصة عن السيناريست الكبير الذي غادر عالمنا قبل عدة أشهر.

وقالت "مساء الفن والجمال والابداع على كل اهل الفن، بتكلم عن مؤلف كبير كاتب عظيم، كلنا وكل الموجودين في الوطن العربي حبوه من قلبهم، لأن افلامه مؤثرة جدا في تاريخ السينما المصرية، وفي مشواري اول فنان قدمني في بداية مشواري وفي عدة أفلام".

وتابعت "أفلامه تعبر عن الواقع المصري ببساطة وسلاسة وصل للجمهور، حقق معادلة صعبة تقديم أعمال جماهيرية جدا وفنية جدا، قدمت معاه وانا اولى معهد فنون مسرحية فيلم البرئ مع احمد زكي واخراج عاطف الطيب، وانا بتخرج اختارني لاهم فيلم عمل نقلة في حياتي الهلفوت مع النجم عادل امام، وبعد كام سنة قدمت معاه فيلم مختلف وجديد وصعب فيلم سوق المتعة، اللي غير في قوانين السينما، اول فيلم في تاريخ السينما يتعمله حفله الساعة 12 بالليل، هو سوق المتعة افلامه هتفضل بينا، وحشتنا وهنفضل نتعلم من فنك، هو وحيد حامد".

وتم عرض مقاطع من أشهر أفلامه "كشف المستور، الراقصة والسياسي، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهاب والكباب، اضحك الصورة تطلع حلوة"، وكلمات من منى زكي ومحمد ياسين، يسرا، مودي الإمام، وتامر محسن.