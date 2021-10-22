قائمة جوائز "الأفلام الروائية الطويلة" بـ"الجونة السينمائي".. "ريش" أفضل فيلم عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

منح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، نجمة الجونة لأفضل ممثلة للفنانة مايا فاندربيك عن دورها في فيلم "نورا".

وفاز بنجمة الجونة لأفضل ممثل پيري بويكوناينين عن فيلم "الرجل الذي لم يرغب في مشاهدة تيتانك".

وجاءت الأفلام الفائزة على النحو التالي:

- نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي طويل وقدرها 20 ألف دولار، ذهبت لفيلم ريش، وضجت القاعة بالتصفيق ووقف الحضور ليوجهوا التحية للمخرج عمر الزهيري.

- نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم عربي طويل، وقيمتها 15 ألف دولار "هروب الرقيب فولكونوجوف".

- نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم روائي طويل، تبلغ 25 ألف دولار "غروب" من المكسيك.

- نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل وقيمتها 50 ألف دولار، ذهبت لفيلم "الرجل الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك".