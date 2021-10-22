مخرج "ريش" يحصد نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي طويل: فخور بانتمائي للسينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

حصل المخرج عمر الزهيري، على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي طويل، بختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وقيمتها 20 ألف دولار.

وقال في كلمة ألقاها عقب تسلمه الجائزة، وبعدما ضجت القاعة بالتصفيق ووقف الحضور ليوجهوا التحية له: "الحمد لله اني عايش لحظة زي دي، مكنتش اتخيل اني اعيش وقت الاقي اهتمام بحاجة عملتها من قلبي، تحية كبيرة جدا لاكاديمية الفنون اللي اتخرجت منها، فخور بانتمائي للسينما المصرية اشكر مصر ووزارة الثقاقة الدكتورة ايناس على الدعم الكبير".

فيلم "ريش" فاز بجائزتين من مهرجان كان السينمائي، وحصل مخرجه قبل يومين على جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط، من مجلة فارايتي.