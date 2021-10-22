مسابقة الأفلام القصيرة بـ"الجونة السينمائي".. تنويه خاص لممثلة سعودية و"القاهرة برلين" أفضل فيلم عرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

قدمت المخرجة كاملة أبو ذكري رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي، التحية لكل فناني مصر، الذين يرفعون اسمها: "مصر أم الدنيا، منارة للفن والحرية، وهترجع هوليوود الشرق زي ما كنا بنقول عليها".

وعن الجوائز في الدورة الخامسة "كنا نحب ندي جوايز لعدد أكبر لأن الأفلام تستحق الإشادة، لكن للأسف الجوائز محدودة، اصرينا ندي تنويه خاص للممثلة السعودية عائشة الرفاعي أم نور في (نور شمس)".

وقالت عائشة "مساء الخير الكلام ضاع، اكيد بعد الله أشكر فايزة أنها آمنت ان هيطلع مني حاجة قوية، شغفي للتمثيل من انا صغيرة خلاني اعاند واصر واوصل وتكريم ليا بالمهرجان انجاز كبير".

وجاءت الجوائز على النحو التالي:

- أفضل فيلم عربي قصير وقيمتها 5 آلاف دولار، وحصل عليها فيلم (القاهرة برلين)، ووجه صناعه الشكر لمهرجان الجونة ولجنة التحكيم.

- نجمة الجونة البرونزية، وتبلغ 4 آلاف دولار لفيلم "على أرض صلبة" من سويسرا.

- نجمة الجونة الفضية، قدرها 7 آلاف دولار، ذهبت لفيلم "الابن المقدس" من إيطاليا.

- وحصل على جائزة نجمة الجونة الذهبية فيلم "كاتيا" وقيمتها 15 ألف دولار.