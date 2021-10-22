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"كباتن الزعتري" يحصد جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل بمهرجان الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حصد الفيلم المصري "كباتن الزعتري" للمخرج علي العربي، على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وتسلم المخرج علي العربي وأبطال الفيلم للجائزة على خشبة المسرح في ختام المهرجان، وتأتي هذه الجائزة ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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