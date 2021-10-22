"حياة إيفانا" يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاز فيلم "حياة إيفانا" للمخرج ريناتو بورايو سيرانو، بجائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل، بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، مساء اليوم الجمعة.

يوثق الفيلم أربع سنوات من حياة إيفانا القاسية البدوية المرتحلة على مرتفعات التندرا ومستقبلها الغامض مع أطفالها الخمسة. دراما حول التحرر وقداس جنائزي حول طرق بائدة للمعيشة. رسائل إيفانا، التي تقرأها بصوت عالٍ، تعلو بقصتها فوق كل العناصر المحتدمة.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من نجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.