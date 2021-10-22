التميمي: "الجونة السينمائي5" دورة دراماتيكية.. ومي عودة تتسلم تكريم محمد بكري

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

وصف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي الدورة الخامسة بالدراماتيكية، موضحا "بدأت بحريق وانتهت بحادث بشرى، لكنها دورة من انجح دورات المهرجان السابقة".

وتابع "شهدت الدورة عدة فعاليات مميزة، حفل موسيقي كبير، ومعرض فني وأعمال فنية متنوعة، تم عرضها في كل ارجاء المدينة، وشهدت إقبال ملحوظ في فعاليات المهرجان، والكثير من القضايا الشائكة لكن ما العيب فدور المهرجان تحفيز الجدل".

ووجه الشكر لكل المشتركين بالمهرجان من لجان تحكيم ورعاة ووسائل الاعلام وفريق المهرجان فردا فردا وخص أمل المصري، متابعا "تحية لرفيقتي وعزيزتي بشرى ورفيق السنوات الخمس أمير رمسيس على البرنامج الفني المميز".

وأضاف "ونحن نختتم احتفالنا بالدورة الخامسة نوجه التحية للعزيز عمرو منسي شريك النجاح في الدورات الثلاثة الأولى".

وتم عرض فيلم قصير ضم أعمال المخرج والممثل الفلسطيني الكبير محمد بكري، قبل منحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وتسلمتها عنه المنتجة مي عودة، ابنة موطنه.