بطابع عالمي.. خالد النبوي يشارك في فيلم “غلغامش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يجسّد الفنان خالد النبوي بطولة فيلم “غلغامش” الأسطوري المأخوذ من الحضارة السومرية في بلاد العراق والشام.

ونشر المنتج العراقي سيف عريبي، البرومو الأول للعمل من دون الكشف عن تفاصيله، وقال: “أول فيلم عراقي مصري بتقنية 3d، أقدم قصة كتبها الإنسان”.

وتظهر مشاهد برومو “غلغامش” استخدام تقنيات بمواصفات عالمية في الحروب من صورة وغرافيك مبهر وصوت مجسم، بالإضافة إلى ملابس المحاربين في هذا العصر، ما يزيد من حالة التشويق للعمل.

وتكشف الرواية التاريخية الأسطورية في الجزء الأول من الملحمة عن شخصية “غلغامش” ملك الوركاء وإنيكدو، الساعي لوضع حد لطغيان جلجامش على شعب الوركاء.

وأوضح المنتج أنّ جلجامش يفوز في تحدٍ مع إنيكدو، ويصبحان صديقين، وينطلقان معاً في رحلة تدوم لستة أيام إلى غابة الأرز السحرية، حيث يخططان لقتل الحارس خمبابا الرهيب، وقطْع شجرة الأرز المقدسة.

ويتعرّض إنيكدو للقتل على يد عشتار، بسبب مخالفته للهدف الذي أرسل إليه وهو قتل جلجامش.

وفي الجزء الثاني من الملحمة، يدفع الأسى على موت إنكيدو بجلجامش إلى القيام برحلة طويلة محفوفة بالمخاطر لاكتشاف سرّ الحياة الأبدية.

كما أكد عريبي أنّ الفيلم سيبدأ عرضه يوم 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في دور العرض السينمائي بالعالم العربي.