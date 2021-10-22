فيديو مُسرّب – شاهدوا كيف اعتدت طليقة أوزجان دينيز عليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حظي الممثل التركي أوزجان دينيز بتعاطف واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر تعرّضه للضرب وتمزيق ملابسه من قبل طليقته فايزة أكتان.

وسُرّب الفيديو من كاميرات المراقبة في المنزل، حيث ذهب أوزجان لرؤية ابنه كوزاي بعدما اتّصلت المدرسة به تستفسر عن سبب غيابه، لتنفجر طليقته في وجهه وتدفعه خارجاً، ثمّ لحقت به ومزّقت ملابسه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا عن موقف “النسويات” من الفيديو، وما تعرّض له دينيز من قبل زوجته السابقة، وذكروا لو أنّ أوزجان هو الذي اعتدى على طليقته لكانت ثارت الحقوقيات والمدافعات عن حقوق المرأة، أمّا أن تضربه هي فالأمر يبدو طبيعيّاً، إذ لم يصدر أيّ استنكار لتصرّفها، مؤكدين أنّ أوزجان هو ضحيّة عنف أسريّ.

وكان أوزجان تواجه مع طليقته في المحكمة، في القضية المرفوعة بينهما بشأن حضانة ابنهما، حيث يرغب أوزجان بحضانة ابنه ويتّهم طليقته بالإهمال وعدم الاهتمام بالطفل، وتمّ تأجيل جلسة النطق بالحكم حتى 14 كانون الأوّل.