نضال الشافعى يستأنف نشاطه الفنى بعد أزمته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المُنتظر أن يستأنف الفنان نضال الشافعي حياته الفنية بعد تحسن حالته الصحية، بعدما توقف على إثر إصابته وإجراء عمليتين لانفجار جزئي بالقولون.

ويشارك الشافعي في حدوتة “الشهر الثالث” ضمن مسلسل “ورا كل باب”، بطولة دنيا عبدالعزيز، ميمي جمال، أحمد حلاوة، هشام إسماعيل، عفاف رشاد، وأحمد رفعت، وتأليف ميرنا الفقي.

وتعد حدوتة “الشهر الثالث هي الثامنة، حيث عرضت حكايات “في عشق البنات”، بطولة ميرنا نور الدين، و”كدبة كبيرة” بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنا، و”عائلة جيجي” بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الإتربي، هند عبدالحليم، ليلى عز العرب، و”رق الحبيب” بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، و”قلب مفتوح” بطولة كمال أبو رية، فيدرا، هايدي رفعت، نور إيهاب، ورانيا ملاح.

وكانت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، قد كرّمت نضال الشافعي، منذ أيام، خلال احتفالية قطاع الإنتاج الثقافي بالوزارة لتكريم عدد من الفنانين الذين شاركوا بأعمال وطنية.

يذكر أنّ آخر أعمال الفنان نضال الشافعي كان مسلسل “هجمة مرتدة” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وكان من بطولة أحمد عز، هند صبري، وهشام سليم، وإخراج أحمد علاء الديب.