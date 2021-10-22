تميّزت فتفرّدت وحلّقت بعيدًا.. كارول سماحة تجدد إبداعها في “يا شباب يا بنات”

بيروت - سلوى ياسين - إيلي أبو نجم – رأي بتجـرد: لم تُفشل يومًا توقعات محبيها، ومع كل محطة فنية جديدة فاجأتهم وأثبتت أن “حدودها السماء” في التميّز والاستثنائية. سنوات من النجاح والتألق تكلّلها اليوم كارول سماحة بعمل غنائي جديد يحمل الكثير من الخبرة الفنية التي اكتسبتها منذ أن اختارت أن يكون الإبداع توأمها في المجال الفني.

تكمل كارول سماحة بعملها الجديد “يا شباب يا بنات” رحلة نجاحها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي أبت أن يكون تعاونها مع “السيدة” إلّا أفقًا جديدًا لمسيرة فنانة تميّزت فتفرّدت وحلّقت بعيدًا حيث لا منافس لها إلّا شغفها بتقديم الأفضل في كلّ مرّة.

قد تكون ثنائية كارول سماحة و”لايف ستايلز ستوديوز”، الأبرز في السنوات الأخيرة، إذ قدّما معًا أغنيتين من أنجح الأغنيات، “Bon Voyagae – رحلة سعيدة” و”شكراً”، واليوم بأغنية “يا شباب يا بنات” يتجدد عهد الإبداع بينهما، ليرفعا مجددًا سقف المنافسة الفنية.

تجدد كارول سماحة بأغنية “يا شباب يا بنات” أيضاً تعاونها مع الفنان سليم عساف الذي كتب ولحن الأغنية بعد عدّة أغنيات ناجحة قدّماها معًا على مرّ السنوات ونذكر من بينها “غالي عليي” و”اسمعني” و”أضواء الشهرة” و”اسمعني” و”وتعودت”. فيما تولى توزيع الأغنية الشاب ألكسندر ميسكيان الذي يواصل خواطته بنجاح واتقان مع كارول.

فكرة الأغنية جديدة بمضمونها، تعالج موضوع “العلاقات المشبوهة” في المجتمع وعدم اكتفاء الرجل بامرأة واحدة، فيوهمها أنها حب حياته ثم تعجبه امرأة أخرى ويدخل معها بعلاقة. عالجت كارول سماحة هذا الموضوع الإجتماعي السائد بطريقة فكاهية طريفة جدًا بعيدًا عن المعالجة العادية والمملة، علّها تساهم بتوعية الشباب حول خطورة التعدد في العلاقات وتداعياته التي تكون غالباً صعبة على جميع الأطراف، في عمل يحاكي جيلهم بالصوت والصورة.

هنا تأتي حرفية المخرجة بتول عرفه التي نجحت بدورها في إيصال الرسالة المطلوبة بكثير من الإيجابية والمرح. الكليب تم تصويره بجزيرة “كوس” في اليونان، واختارت بتول كادرات العمل على مقياس المشاهد المعتمدة بأهم الأعمال الفنية العالمية، مستعينةً بألوان زاهية جاءت بمثابة جرعة زائدة من الجمال.

تألقت كارول سماحة في الكليب بإطلالتين صيفيتين تناسبان أجواء الأغنية، الأولى بشورت جينز و”توب” مميّز بتصميمه، والثانية بفستان أصفر أبرز جمالها وأنوثتها.

تلقت كارول سماحة مع إطلاق عملها الجديد مع “لايف ستايلز ستوديوز”، آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالأغنية والكليب، فاتفق الأغلبية على أنها نجحت في تقديم أغنية بستايل جديد وصورة مغايرة ومختلفة عن باقي كليباتها.

هذا النجاح الذي حققته كارول سماحة منذ اللحظات الأولى على إصدار الكليب، ما هو إلا دليل على محبة الناس لها، هي التي قدّمت في مشوارها الفني أعمالاً راقية وأثبتت عن جدارة أنها رقماً صعباً على الساحة الفنية.