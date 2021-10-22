حموده حسين ضيف شرف فيلم “القاهرة – مكة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يسافر الفنان الأردني حمودة إلى مصر خلال الأسبوع المقبل لتصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد “القاهرة – مكة” بطولة النجمة المصرية منى زكي.

ويشارك الأردني حمودة حسين كضيف شرف في الفيلم من خلال 10 مشاهد حيث يلعب دورا محوريا تبنى عليه أحداث الفيلم.

أحداث الفيلم تبدأ قبل أيام من سفر امرأة ذات ماض سيئ لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعوداً، أو نزولاً.

الجدير ذكره أن فيلم “القاهرة – مكة” من تأليف الكاتب محمد رجاء، ويشارك في بطولته منى زكي ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء ومن إخراج هاني خليفة.