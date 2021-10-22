شكرا لقرائتكم خبر عن "شارموفرز" تحيى حفلاً غنائيًا بالتجمع الخامس 12 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق شارموفرز، لإحياء حفل غنائي، بالتجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 12 من شهر نوفمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدموا فيه عددًا كبيرًا من أغنياتهم المحببة للجمهور أبرزها، نميمة، خمسة سنتى، خلاص هسيطر.

وكانت آخر كليبات فرقة شارموفرز بعنوان "سينجل" وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب، وظهر كضيف شرف فقط، نظرًا للصداقة التى تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.

وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع، ودارت فى إطار ظهورهم فرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل"، وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان، وتم تصوير الكليب فى النادى السويسرى بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل أحد مبانى النادى هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع فى تجربته الإخراجية الأولى.