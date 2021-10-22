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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أليك بلدوين بعد حادث قتله لمديرة تصوير فيلمه Rust والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى النجم العالمي أليك بلدوين، أسفه الشديد بعد تسببه فى قتل هالينا هتشينز، مديرة تصوير فيلمه Rust، إثر إطلاقه للنيران من مسدس فى حادث أثناء كواليس تصوير الفيلم، وقال بلدوين فى تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة تحظى بإعجاب كبير من الجميع".
بوست إليك بلدوين
وأضاف بلدوين في تغريدة أخرى عبر حسابه بموقع تويتر: "أنا أتعاون بشكل كامل مع الشرطة للتحقيق بكيفية حدوث هذه المأساة".
بوست بلدوين
وعملت هالينا هتشينز، في أفلام من بينها "Archenemy" بطولة Joe Manganiello، والتي تم إصدارها العام الماضي، وحصلت على لقب نجمة صاعدة من قبل مجلة American Cinematographer عام 2019.
ووقع الحادث المؤسف أثناء تصوير أحد الأفلام السينمائية الأمريكية، حيث أطلق النجم أليك بلدوين النار من بندقية، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج، بحسب ما قالت السلطات فى ولاية نيو مكسيكو.
ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، قال بيان صادر عن مكتب شرطة سانتافى إن بلدوين، الذى يقوم بتمثيل وإنتاج فيلم Rust، أطلق النار من مسدس فى حادث يوم الخميس.
وقال البيان إنه تم إرسال الشرطة إلى موقع التصوير إلى مزرعة بونانزا كريك عندما أبلغ متصل بخدمة الطوارئ عن وقوع إطلاق نار.
وتم إطلاق النار على مديرة التصوير هالينا هتشينز، البالغة من العمر 42 عاما، والمخرج جويل سوزا، البالغ من العمر 48 عاما، بعد إطلاق نار من إليك بلدوين، الممثل البالغ من العمر 68 عاما.