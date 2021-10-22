شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أليك بلدوين بعد حادث قتله لمديرة تصوير فيلمه Rust والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى النجم العالمي أليك بلدوين، أسفه الشديد بعد تسببه فى قتل هالينا هتشينز، مديرة تصوير فيلمه Rust، إثر إطلاقه للنيران من مسدس فى حادث أثناء كواليس تصوير الفيلم، وقال بلدوين فى تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز، زوجة وأم وزميلة تحظى بإعجاب كبير من الجميع".

بوست إليك بلدوين

وأضاف بلدوين في تغريدة أخرى عبر حسابه بموقع تويتر: "أنا أتعاون بشكل كامل مع الشرطة للتحقيق بكيفية حدوث هذه المأساة".