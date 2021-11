شكرا لقرائتكم خبر عن مطربة أمريكية تطلق أول كليب مصرى من داخل الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة الأمريكية أليز ليبيك، الشهيرة بلقب "آمون ستار" من تصوير أجدد أغنيات ألبومها الجديد "It Was Just a Kiss" والمقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب خلال أيام، يمزج بين "الأنيميشن" والمشاهد الواقعية.

وقررت "إليز" تغيير اسمها الفني إلى "آمون ستار"، المستوحى من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء، تزامنًا مع تحضيرها ألبوما جديدًا يحمل اسمها يضم عشرة أغنيات مختلفة، باللغة الإنجليزية وتنوي طرح أغنياته فرادى بواقع أغنية كل أسبوعين على طريقة الفيديو كليب.

وصورت المطربة الأمريكية فيديو كليب أغنية "It Was Just a Kiss"، الذي تم تصويره في منطقة الأهرامات بالجيزة، ويعد أول كليب مصري يتم تصوير مشاهده الحقيقية من داخل الهرم، ومزجه بتقنيات عالية من "الجرافيكس" و"الرسوم ثنائية الأبعاد"، في تجربة بصرية غير معتادة في الكليبات المصرية بشكل عام.

وتجسد آمون ستار خلال الكليب عالما خياليا لمصر القديمة وزمن الفراعنة بشكل فيلم قصير "أنيميشن"، يسافر بالزمن لوقت الآلهة الفرعونية والمصريين القدماء، ويحكي مغامرة "ستار" مع إله الموت أنوبيس، في حكاية بصرية بجودة الرسوم المتحركة.

إليز ليبيك، مطربة وملحنة وكاتبة أمريكية الأصل استقرت في مصر منذ 5 سنوات، ودشنت من القاهرة رحلتها الغنائية نحو العالمية بحصولها على عدة جوائز موسيقية عالمية من بينها "Hollywood Music In Media Awards" عن أغنيتها "We Are All Inflected" بجانب حصولها على جائزة Global Music Awards المشابهة لجوائز الجرامي عن ألبومها السابق Origin، شاركت خلاله بثلاث أغنيات صوفية مع المنشد محمود التهامي.



