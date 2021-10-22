شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة لفيلم The King's Man قبل عرضه فى ديسمبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لسلسلة أفلام The King's Man، بلقطات جديدة من الفيلم المنتظر عرضه فى 22 ديسمبر المقبل، والذى شهد الكثير من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا التى أثرت بشكل كبير على صناعة السينما والدراما خلال الـ 18 شهرًا الماضيين.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيلم عبر تويتر، مقطع فيديو جديد لبعض اللقطات الجديدة لفيلم The King's Man، لتشوق جمهورها ومتابعيها قبل عرض الفيلم يوم 22 ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائي.

وتدور أحداث فيلم الدراما والأكشن "The King's Man" حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم.

فيلم The King's Man من اخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، توم هولاندر، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو.