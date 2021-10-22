شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان طوكيو السينمائي يضع قواعد صارمة لانطلاق دورته الـ34 وسط جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان طوكيو السينمائي الدولي فى نسخته الـ 34، 30 أكتوبر الجاري، وهو المهرجان الذي يستمر حتي 8 نوفمبر المقبل، ووضع المهرجان قواعد صارمة، ضد فيروس كورونا، حيث وضع إجراءات الوقاية من العدوى بناءً على الإرشادات التي وضعتها حكومة مدينة طوكيو والجمعية اليابانية لمالكي المسرح، حيث يتخذ المهرجان أي إجراء مناسب للمساعدة في منع انتشار COVID-19 وتأمين سلامة ضيوف المهرجان.

وأكد المهرجان تجنب التزاحم أثناء العروض والمقابلات والاجتماعات، مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ علي التباعد الاجتماعي، وسوف يقوم العاملين في المهرجان بقياس درجات الحرارة قبل الذهاب للعمل في المهرجان وعند وصولهم أيضا مع مراقبة حالتهم الصحية خلال العمل داخل أروقة المهرجان.

وأعلن المهرجان عن الإلتزام بوضع الكمامات باستثناء من يصعد علي المسرح، مع الوضع في الاعتبار اجراء اختبارات للموظفين بالمهرجان قبل وخلال الدورة، وكشف المهرجان عن اتخاذ تدابير للحفاظ علي مسافة آمنة بين الضيوف خاصة أثناء العروض، ووضع ألواج أكريليك وستائر فينيل شفافة لمنع الاصابة من خلال الرذاذ، وذلك فى أي مكان يتطلب تعامل مباشر بين الضيوف والعاملين كشباك التذاكر الحجز أو غيرها من الخدمات، إضافة إلى تجهيز نظام المكيفات بحيث يستبدل الهواء داخل القاعات بالهواء خارجها للحفاظ علي تهوية نقية ومنتظمة وفقا للوائح.