شكرا لقرائتكم خبر عن خروجة عائلية تجمع أحمد وكريم فهمى ووالدتهما وزوجتيهما.. وهنا الزاهد: يوم العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها وجمهورها، بصور من الخروجة العائلية التى صاحبت فيها زوجها النجم أحمد فهمي، وشقيقه الفنان كريم فهمي وزوجته دانيا البناوي، بالإضافة إلى والدة كل من أحمد وكريم فهمي، ليظهر فى أحد المطاعم.

وظهرت الزاهد فى الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهي تتوسط كلاً من أحمد فهمي وكريم فهمي ودانيا البناوي، بالإضافة إلى ظهور مميز لوالده فهمي، حيث حصدت الصورة عددًا كبير من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشرها، لتعلن الزاهد عليها قائلة "يوم العائلة".

وعلى جانب آخر، تظهر الزاهد ضمن أحداث مسلسل "أنا وهى"، فى دور مطربة تعمل بملهى ليلى يديره الفنان محسن منصور، وتدخل فى صراعات مع زوجها أحمد حاتم بسبب الغيرة عليه، وتتوالى الأحداث الذى تدور في 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريبًا، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير تمامًا.



عائلى فهمي فى احدث ظهور وشارك أحمد فهمي، متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بصورة مع والدته يضيف فيها إيموجي ضخم، وكتب قائلاً: "ضحك من القلب مع أمى"، ليحصد فهمي الكثير من التعليقات على الصورة خلال دقائق من نشرها.

أحمد فهمي ووالدته



والدة كريم واحمد فهمي وزوجاتهم

مسلسل "أنا وهى"، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.