شكرا لقرائتكم خبر عن غفران محمد شقيقة خالد سرحان فى حكاية "لحظة ضعف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة غفران محمد فى دور شقيقة الفنان خالد سرحان خلال أحداث حكاية "لحظة ضعف" ضمن حكايات الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، المقرر عرضه على قناة الحياة غدًا السبت فى تمام الساعة الـ 9 مساءًا.

ويجسد خالد سرحان خلال الأحداث شخصية "المعلم رضا" وزوجته الفنانة رشا مهدى ووالدته حنان يوسف وشقيقه أحمد كمال أبو رية وشقيقته غفران محمد، تقطن تلك الأسرة فى منطقة شعبية .

حدوته "لحظة ضعف" بطولة النجم خالد سرحان، رشا مهدى، حنان يوسف، غفران محمد، أحمد كمال أبو رية، تامر مجدى وآخرين، إنتاج شركة سينرجى، من سيناريو وحوار محمد ذو الفقار وإخراج منال الصيفى.

جدير بالذكر أن حدوتة "لحظة ضعف" إحدى حكايات الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب" حيث انتهى أمس عرض حدوتة "فى عشق البنات" على قناة الحياة بطولة ميرنا نور الدين ومحمد عز.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" عرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين، والثانية "يوم من الأيام" بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة "شنطة سفر" بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة "أيامنا الحلوة" بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة "ورقة ضغط" بطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.



غفران محمد