صبا مبارك وتارا عماد وبسمة يتألقن على السجادة الحمراء بختام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

وصلت النجمات صبا مبارك، تارا عماد، وبسمة، للسجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، مساء اليوم الجمعة.

وأيضا من بين النجمات اللاتي حرصن على الحضور، سمية الخشاب، بشرى، بوسي شلبي، مريم الخشت، ثراء جبيل، عبير صبري، مي الغيطي، وأسماء جلال، سارة عبد الرحمن، ناهد السباعي، الراقصة بدرة، بوسي شلبي وغيرهن.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من نجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.