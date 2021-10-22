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سمية الخشاب ومريم الخشت.. أول صور للنجمات على السجادة الحمراء بختام مهرجان الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

بدأ توافد نجمات الفن على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، مساء اليوم الجمعة.

ومن بين النجمات اللاتي حرصن على الحضور مبكرا، سمية الخشاب، أسماء جلال، بوسي شلبي، مريم الخشت، ثراء جبيل، الراقصة بدرة، بوسي شلبي وغيرهن.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة كبيرة من النجوم ونجمات الفن وصناعه.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وأقيمت في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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